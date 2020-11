Lille écrase Lorient, Jonathan David débloque enfin son compteur !

Enfin ! Jonathan David a débloqué son compteur buts à Lille lors de la belle victoire des Dogues contre Lorient.

Qu'est-ce qui est Dogue et qui attend ? Jonathan. Le transfuge de La Gantoise n'avait pas encore inscrit son premier but sous les couleurs lilloise, mais l'attente est enfin terminée : le LOSC s'est offert Lorient sur le score de 4-0 ce dimanche en cloture de la 11e journée de Ligue 1, et le Canadien a ponctué le score au terme d'un match plein.

La jeune sensation turque Yusuf Yazici (23 ans) avait lancé Lille en s'offrant un doublé, avant qu'Araujo fasse 3-0. Avec cette victoire, les Dogues reviennent à 2 petits points du PSG, tandis que Lorient piétine en bas de classement, à la 18e place.