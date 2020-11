Pas de Lionel Messi en Ligue des Champions!

Le FC Barcelone va affronter le Dynamo Kiev en Ligue des Champions.

Le FC Barcelone va se déplacer un Ukraine cette semaine en Ligue des champions. Avec 9 points et 8 points d'avance sur le troisième, le FC Barcelone est à l'aise dans son groupe au point de faire souffler des cadres, comme l'a expliqué Ronald Koeman en conférence de presse ce lundi.

"Nous avons décidé de ne pas prendre Messi et De Jong car la situation en Ligue des champions est assez confortable et ils ont besoin de repos. Il est temps de se reposer".

Le Barça ne peut pas non plus compter sur Gérard Piqué et Sergio Roberto, qui sont blessés.