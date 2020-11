L'Union Belge (et l'Union Saint-Gilloise) saluent Frederik Geldhof

L'information était connue depuis le début de semaine et a été officialisée par l'Union Belge ce mardi : Frederik Geldhof (44 ans) arrête sa carrière d'arbitre professionnel, après quinze années passées à arbitre au plus haut niveau de notre football. L'Union Saint-Gilloise, qui aura été le dernier club arbitré par Mr Geldhof (le 25 octobre dernier face à Bruges NXT), a également salué le départ à la retraite de l'homme en noir.

More than 20 years a referee, 15 years in the first division. 👏 Thanks for everything, Frederik Geldhof! ⚽ pic.twitter.com/IyuV1Xw0X3