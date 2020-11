Eden Hazard: pas encore au top, mais sur la bonne voie

Un but pour la confiance et une prestation encourageante: le joueur le plus cher de l'histoire du Real retrouve ses sensations.

Après les blessures et le Covid-19, la saison d'Eden Hazard est-elle enfin lancée? Le capitaine des Diables Rouges a dû prendre son mal en patience, mais il semble doucement retrouver ses sensations.

Pourtant, le Brainois en est conscient: il n'est pas (encore) à son meilleur niveau. "Revenir sur le terrain me donne de la confiance et tout s'est bien passé pour moi", confiait-il mercredi soir, après avoir inscrit son tout premier but pour le Real en Ligue des Champions.

Doucement, mais sûrement, Eden Hazard retrouve ses sensations. "La confiance va venir au fur et à mesure, en enchaînant les minutes sur le terrain et les matchs", avance-t-il. Une opinion que partage son coach. "Je suis content pour lui, parce qu'il joue. Il a besoin de jouer. Et on souhaite tous qu'il continue ainsi. Pour le bien du Real."