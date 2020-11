La BBC offrira une récompense "spéciale" à Marcus Rashford

Après avoir été fait membre de l'empire britannique par la Reine Elizabeth II le 10 octobre dernier, Marcus Rashford devrait bientôt recevoir une nouvelle récompense. D'après les informations du Daily Mail, la BBC envisagerait de le récompenser pour ses actions en faveur des enfants défavorisés.

En effet, la société de production britannique a annoncé qu'elle remettrait une distinction particulière. Barbara Slater, la directrice de la section sport a déclaré : "Au cours d'une année qui a été difficile pour tout le monde, mais surtout pour les familles vulnérables, il s'est surpassé pour transcender son sport et faire une réelle différence."

Congratulations, @marcusrashford 👏



The Man Utd forward and campaigner will receive a Panel Special Award at BBC Sports Personality of the Year 2020.#bbcfootball #bbcspoty