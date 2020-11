Le Club de Bruges moins fort que l'an dernier? L'avis de Thomas Meunier

Les Brugeois sont moins souverains que l'an dernier, mais restent les favoris au titre de champion de Belgique pour Thomas Meunier.

Avec le Borussia Dortmund, Thomas Meunier n'a laissé aucune chance à son ancien club, à deux reprises, en Ligue des Champions.

Et il a l'impression que le Club de Bruges est moins à l'aise que l'an dernier. "Je pense que l'écart s'est un peu équilibré dans le championnat de Belgique, on voit que c'est serré et que toutes les équipes perdent des points", estime-t-il au micro de Proximus.

Pourtant, le Diable Rouge fait toujours de son ancien club l'équipe à battre en Belgique: "Je reste persuadé que Bruges a le talent et le noyau pour faire la différence au bon moment", conclut-il.