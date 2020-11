Les Buffalos ont retrouvé le sourire: "La victoire à Charleroi nous a fait du bien"

Les Buffalos abattront leur dernière carte, ce jeudi, sur la scène européenne. Avec plus de confiance et de sérénité.

Dans le creux depuis le début de saison, les Buffalos ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Et c'est en grande partie grâce à la victoire acquise à Charleroi, dimanche dernier. "C'est une victoire qui nous a fait bien. La récompense de notre travail, enfin et l'ambiance dans le vestiaire est bien meilleure, depuis, c'est logique", explique Wim De Decker.

"On a la bonne mentalité et le match de jeudi soir est le suivant sur la liste", insiste le coach gantois. Une rencontre contre l'Etoile Rouge de Belgrade que les Buffalos devront, idéalement, remporter avec deux buts d'écart pour rester en course pour la qualification. "On ce qu'on doit faire", estime Wiw De Decker pour conclure.