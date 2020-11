Laifis content de la mentalité affichée par le Standard contre Lech Poznan : "On a tout donné"

Les Rouches peuvent remercier le Chypriote qui a délivré les siens d'un coup de tête salvateur jeudi soir en Europa League.

Avec un troisième but en Coupe d'Europe et trois précieux points à la clé pour le Standard, Konstantinos Laifis peut être satisfait de son match jeudi soir contre Lech Poznan.

Au micro de la RTBF, le Chypriote a surtout voulu mettre en avant la belle mentalité de son équipe : "Je suis très content pour l'équipe. Je suis très content qu'on ait rapporté la victoire et d'avoir marqué. C'est très important pour moi et pour le reste de la saison. J'ai vu une très bonne mentalité de la part de mes coéquipiers. On a tout donné et on a pris trois points qu'on méritait".

"On était très bon en première mi-temps, malheureusement on prend un carton rouge mais vous avez vu notre réaction. On a tout donné et c'est ce que j'ai envie de voir de la part de mon équipe."