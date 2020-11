🎥 Malgré un but de Raman, Schalke prend l'eau à Gladbach

Schalke vit une saison catastrophique en Bundesliga. Les Knappen ne comptent que trois points depuis le début de la saison.

Schalke 04 a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque ce samedi. Le club de Gelsenkirchen s'est incliné 4-1 à M'Gladbach et est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison.

Dès la 15e minute, Neuhaus donnait l'avantage aux Fohlen avant que Benito Raman ne permette à Schalke d'égaliser. Un but qui doit sans doute faire du bien à l'attaquant qui n'avait plus marqué depuis presque un an.

A la 36e minute, Wendt redonnait l'avantage au Borussia. En seconde période, alors que l'on attendait Schalke réagir pour arracher sa première victoire de la saion, Marcus Thuram faisait 3-1 pour Gladbach. Dix minutes avant la fin de la rencontre, Wolf fixait le score final de la rencontre à 4-1.

Avec trois points seulement, Schalke est bon dernier de Bundesliga et reste profondément enlisé dans une crise qui ne semble pas prendre fin. De son côté, le Borussia M'Gladbach pointe à la 7e place avec quinze unités.