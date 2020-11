Ciro Immobile n'a pas suffi, lourde défaite pour la Lazio à domicile

Concurrent de Bruges en Ligue des Champions, la Lazio a pris un coup sur la tête en Serie A, dimanche après-midi. Malgré Ciro Immobile...

Coup d'arrêt pour la Lazio! Le club romain restait sur une série de sept matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, cette série d'invincibilité a pris fin dimanche après-midi. C'est l'Udinese de Bram Nuytinck, titulaire dans l'axe de la défense, qui a fait tomber les Romains sur leur pelouse.

Tolgay Arslan et Ignacio Pussetto avaient permis au club d'Udine de rejoindre les vestiaires avec un avantage conséquent, Fernando Forestieri a alourdi la marque à 20 minutes du terme. Le sixième but de la saison en Serie A de Ciro Immobile, inscrit sur penalty, n'y a rien changé. Udinese s'impose et grimpe à la 12e place du classement avec dix unités, la Lazio (14 points) reste coincée au neuvième rang.