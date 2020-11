Le Barça écrase Osasuna et se rapproche du peloton de tête

Après un début de saison mi-figue, mi-raisin, le Barça retrouve des couleurs.

Battu dans le choc contre l'Atletico le week-end dernier, le Barça a depuis retrouvé la confiance et des couleurs offensives. Les Blaugrana avaient planté quatre buts au Dynamo Kiev en Ligue des Champions, mardi, ils ont fait aussi bien contte Osasuna ce dimanche.

Déjà double buteur mardi soir, Maertin Braithwatie a ouvert le score à la demi-heure, Antoine Griezmann lui a emboîté le bas dix minutes plus tard. En seconde période, Philippe Coutinho et Lionel Messi ont terminé le travail.

Avec 14 points, le Barça grimpe à la septième place et revient à trois point du Real (quatrième et qui compte un match en plus) d'un classement toujours dominé par l'Atletico et la Real Sociedad (23 points).