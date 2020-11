Edinson Cavani auteur d'un doublé et ... poursuivi pour racisme ?

Edinson Cavani (33 ans) s'est offert un doublé contre Southampton ce dimanche, permettant à Manchester United de l'emporter (2-3) en montant à la pause. L'Uruguayen tient sa prestation référence depuis son arrivée à Manchester United, mais s'est également offert une petite polémique : répondant à son coéquipier Bruno Fernandes, Cavani a utilisé le terme "negrito", diminutif affectueux très souvent utilisé en Amérique du Sud mais perçu comme étant à connotation raciste.

Résultat : le post a été effacé mais Cavani fait l'objet d'une enquête de la part de la FA, rapporte le Daily Mail ce lundi ...

Uruguayan Cavani just called his teammate Fernandes a Negrito?



That’s an 8 game ban and a smear campaign? Surely? pic.twitter.com/Of5Wb21UrY