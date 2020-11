L'optimisme est de mise pour Eden Hazard, en attente de résultats complémentaires

Sorti suite à un coup direct ce week-end, Eden Hazard n'en finit plus d'inquiéter. L'optimisme serait cependant de mise cette fois.

La sortie d'Eden Hazard face à Alavès a inquiété tout Madrid, le Diable Rouge revenant à peine de blessure et retrouvant ses marques progressivement. Zinedine Zidane avait rassuré après la rencontre, évoquant un "coup direct" plutôt qu'une blessure musculaire. Visiblement, le T1 madrilène avait raison : les premiers scanners n'auraient révélé aucune blessure, rapporte ce lundi Het Laatste Nieuws.

Une IRM complémentaire sera réalisée afin de donner des résultats plus précis et s'assurer qu'Eden Hazard est bel et bien indemne. Dans tous les cas, il ne se déplacera pas cette semaine au Shakthar Donetsk en Ligue des Champions, par précaution.