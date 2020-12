🎥 Champions League : le doublé de Lukaku relance l'Inter; ça passe pour Liverpool; un ancien du Standard buteur à l'Atalanta; Marseille met fin à sa série noire

Suite de la 5e journée, en cette première soirée de Ligue des Champions.

Borussia M'gladbach - Inter Milan

Faux pas interdit pour l'Inter qui jouait son avenir en Ligue des Champions face à la révélation de ce groupe. Et cela débutait fort. Darmian (17e) ouvrait le score pour l'Inter, qui voyait Plea (45e+1) égaliser juste avant le repos. Après la pause, Big Rom faisait le show avec un premier but (64e) d'une frappe croisée, puis un doublé (73e) suite au bon travail d'Hakimi pour remettre l'Inter aux commandes. Plea (75e) s'illustrait également avec un doublé, et relançait le suspense. Malgré un dernier but refusé pour les Allemands, l'Inter se relance parfaitement et profite de la défaite du Real.

Atletico Madrid - Bayern Munich

Déjà qualifiés et assurés de terminer premiers, les Bavarois laissaient plusieurs cadres au repos pour cette rencontre. João Félix (26e) ouvrait le score pour les Colchoneros. Müller (86e) sur penalty égalisait pour les Bavarois.

Porto - Manchester City

Score nul et vierge. Mais les Citizens, qui évoluaient sans KDB ménagé (resté sur le banc), assurent l'essentiel.

Olympique Marseille - Olympiakos

Camara (33e) ouvrait le score pour les Grecs. Alors qu'on se dirigeait vers une nouvelle humiliation pour l'OM, Payet égalisait sur penalty (55e), inscrivant au passage le premier but Marseillais de cette campagne. Ce même Payet, toujours sur penalty, donnait ensuite l'avance aux Phocéens (75e). Marseille met ainsi fin à sa série historique de défaites.

Liverpool - Ajax

Jones (58e) inscrivait le seul but du match, profitant d'une énorme boulette d'Onana. Les Reds se qualifient pour le tour suivant. Divock Origi est resté sur le banc toute la rencontre.

Atalanta - Midtjylland

L'ancien joueur du Standard Alexander Scholz (13e) ouvrait le score. Les Danois tenaient le coup jusqu'à la 79e, et l'égalisation de Romero.