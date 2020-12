"Le meilleur tireur de penalty de City? C'est moi, mais je ne peux pas les tirer"

Un exercice dans lequel Manchester City n'excelle pas. Mais la solution ne devrait pas venir d'Ederson.

Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Raheem Sterling... Ils ont tous raté des penaltys ces derniers mois. Kevin De Bruyne, qui a pris cette responsabilité en fin de saison dernière, en a également manqué un (pour quatre convertis), contre Liverpool début du mois.

Et si le meilleur tireur se trouvait entre les perches de City? C'est ce qu'affirme le portier de Manchester City. "Je travaille les penaltys et je suis le meilleur tireur de l'équipe, mais je ne peux pas les tirer, parce qu'on ne m'a pas choisi pour le faire", a-t-il avancé, en conférence de presse mardi soir. Et Pep Guardiola ne devrait pas changer d'avis...