📷 Le VAR crée de nouveau la polémique en Premier League

A chaque jour son lot de polémiques autour du VAR. L'assistance vidéo est une nouvelle fois au coeur des débats en Angleterre. Lundi soir, Aston Villa vu un but égalisateur refusé pour hors-jeu dans les dernières minutes du match contre West Ham. Sur les images données par le VAR, on voit le bras d'Ollie Watkins devant la ligne.

"J'ai déjà partagé mon point de vue sur le VAR, mais cela devient embarrassant avec certaines des décisions prises. Le jeu est ruiné", a écrit Jack Grealish sur Twitter.

Sur le plateau de Sky Sports, Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool, a estimé que les arbitres, qui avaient besoin d'aide pour les décisions, sont désormais obsédés par le VAR.

Yet another goal disallowed after VAR gets the ruler out! 😣#WHUAVL pic.twitter.com/efgPKv8fDg