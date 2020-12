Gojko Cimirot se confie et évoque son avenir avant les Rangers : "J'aimerais bien rejoindre une meilleure compétition par la suite"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège croisera le fer avec les Glasgow Rangers lors de la cinquième journée de l'Europa League.

Le Standard n'a pas bien débuté sa campagne européenne avec trois défaites de suite mais s'est bien repris la semaine dernière en prenant la mesure du Lech Poznan (2-1). Le matricule 16 occupe la dernière place de sa poule avec 3 points, derrière les Polonais qui comptent le même nombre de points et derrière Benfica et les Rangers qui possèdent 8 unités. Autant dire que ce sera très compliqué pour les Rouches d'atteindre les seizièmes de finale de l'Europa League. "Tant que c'est mathématiquement possible, nous y croyons. Une victoire en Écosse puis nous verrons si cela est possible. Les Rangers sont toujours invaincus. Une très bonne équipe avec des joueurs de qualité", a confié Gojko Cimirot qui ressent une fatigue au niveau musculaire (ischios) et qui devrait être ménagé lors de cette joute européenne.

Le milieu de terrain des Liégeois est ensuite revenu sur le match aller face aux troupes de Steven Gerrard. "Nous avons perdu 0-2 mais nous avions eu de belles opportunités donc je suis optimiste", a souligné l'international bosnien qui n'arrête pas d'enchaîner les rencontres. "Cela ne me dérange pas, je suis en forme et je me sens bien. C'est toujours un plaisir d'évoluer en Jupiler Pro League, en Europa League et en Ligue des Nations. Toutefois, c'est bien aussi de se reposer quelques fois pour préparer le match prochain", a ajouté le Bosnien.

Décrit souvent comme l'homme de l'ombre en dehors et sur le terrain, Cimirot est d'accord. "Je suis ainsi, j'aime bien faire mon travail sobrement. Le plus important c'est de se donner sur le terrain".

"J'aimerais bien rejoindre une meilleure compétition par la suite"

L'ancien joueur du PAOK Salonique est au Standard de Liège depuis maintenant trois ans. Sous contrat jusqu'en 2022, il pourrait prochainement quitter Liège pour passer un cap dans sa carrière. "Le monde du football est compliqué, on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Je vais peut-être rester au Standard jusqu'à la fin de mon bail ou partir avant. Qui sait ? J'avoue que j'aimerais bien rejoindre une meilleure compétition et un meilleur club par la suite afin de poursuivre ma progression. Si je devais choisir un championnat ? La Serie A ou la Bundesliga car ces deux Ligues me conviendraient. Mais, je suis toujours au Standard et me donnerai à 100% pour les Rouches", a conclu Gojko Cimirot qui veut par la suite distiller plus d'assists.