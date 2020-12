Anderlecht pas satisfait : "Oui, 0-0 chez nous, c'est un Clasico raté"

Après le résultat dimanche dernier, certains semblaient presque satisfaits à l'interview d'après-match, même Vincent Kompany évoquant une prestation "sur laquelle [le RSCA] peut construire". Il nuance.

Vincent Kompany l'affirmait avant le match, il l'a répété après : oui, il comprend l'importance d'un Clasico aux yeux des supporters. Et ses joueurs également : "Avant le match, j'ai laissé la parole au plus jeune joueur de notre groupe (Mario Stroeykens, nda) et je lui ai demandé de nous décrire ce que signifiait ce match pour lui. Il avait tout compris", déclare Kompany.

"Si quelqu'un comprend l'importance du Clasico, c'est bien moi. Si j'avais pu remonter sur le terrain, c'est pour ce match (rires). Je me rappelle d'un match lors duquel nous avions 8 points d'avance sur le Standard, mais que nous avions perdu 4-1. Il y avait 1000 supporters qui nous attendaient au retour", se souvient le coach du RSCA. "Oui, un 0-0 chez nous, c'est un Clasico raté. Je comprends les réactions des supporters, elles sont normales : "We are Anderlecht".