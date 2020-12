La délivrance est venue du banc

Le Club de Bruges était bien mal embarqué dans une nouvelle rencontre fermée, mais cette fois les changements ont changé le cours du match.

Après la nette victoire contre le Zénith, Philippe Clement a décidé de changer un peu son équipe. Le jeune Ignace Van Den Brempt est titulaire au poste d'arrière droit, Vormer (malade de dernière minute) est absent alors que le trio offensif de mercredi est reconduit.

Par contre, les hommes changent mais les problèmes restent, surtout face à une équipe qui joue regroupée dans son rectangle comme l'a fait STVV ce samedi soir. Malgré un bon De Ketelaer et un excellent Lang, les occasions se font rares. Emmanuel Dennis? Une nouvelle fois hors du match, plus concerné par son jeu et son duel physique face à Cacace que par l'équipe.

C'est même Simon Mignolet qui doit s'interposer deux fois, face à Nazon et surtout sur un coup franc de Garcia. On n'est pas passé loin de la grosse surprise, le champion doit se reprendre après la pause.

Le deuxième acte reprend avec une belle occasion pour Bruges, mais Lang manque le cadre. Philippe Clement fait alors entrer Okereke à la place de Dennis l'invisible et cela paie directement: bien servi par Lang, le Nigérian trompe Schmidt assez facilement (57', 1-0). Le plus dur est fait pour les Gazelles, surtout que ce but a cassé le moral des Canaris.

Les occasions défilent: Lang, Vanaken, De Ketelaer ratent le but du break, mais les minutes s'égrènent en faveur du champion en titre qui par manque de concrétisation n'est pas à l'aise dans les dernières minutes, mais Mignolet veille au grain.

Le Club de Bruges retrouve donc, avant les rencontres de ce dimanche, la première place du classement. Les hommes de Clement peuvent penser sereinement à Rome.