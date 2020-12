🎥 Le superbe but d'Aboubakary Koita qui a fait basculer le duel des mal classés

Quelle semaine pour le jeune ailier waaslandien!

Waasland-Beveren a retrouvé des couleurs dans le bas de classement, en grapillant dix points sur douze et en s'offrant, coup sur coup, les scalps du Sporting de Charleroi, mercredi au Mambourg, et de l'Excel Mouscron, samedi après-midi au Freethiel.

Avec un point commun à ces deux victoires: c'est Aboubabkary Koita qui a fait la différence. Auteur d'un doublé à Charleroi, l'ailier des Lions n'a, cette fois, marqué qu'une fois. Mais quel but! Son cinquième but de la saison et le quatrième en trois rencontres pour l'homme en forme de Waasland-Beveren.