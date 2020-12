Deuxième but de la saison pour Jonathan David, le LOSC reprend la deuxième place

Le LOSC n'aura tremblé que quelques minutes, en toute fin de match, contre Monaco (2-1).

Après un début de saison difficile, Jonathan David retrouve des couleurs avec le LOSC et il a confirmé, dimanche après-midi, contre l'AS Monaco. À la base et à la conclusion de l'action, le Canadien a ouvert le score et lancé le LOSC vers une victoire précieuse en Ligue 1.

Deuxième but de la saison pour le Canadien qui a cédé sa place à l'heure de jeu à Yusuf Yazici. Et cinq minutes plus tard, l'attaquant turc, servi par son compatriote Burak Yilmaz, entérinait le sort de cette rencontre en doublant la mise. Pietro Pellegri a bien réduit l'écart dans les arrêts de jeu, mais trop tard pour que Monaco espère revenir dans le match.

Après avoir assuré sa qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League jeudi, le LOSC gagne aussi en championnat: avec 26 points, Lille passe devant Marseille (24 points, mais deux matchs de retard) et revient à deux points du PSG.