Le triplé pour Al-Ahly et Michel Iannacone

Après le titre national et la Ligue des Champions africaine, Al-Ahly a conclu le triplé en remportant la Coupe d'Égypte.

Al-Ahly et son entraîneur des gardiens belge Michel Iannacone (ex-Charleroi, Tubize) ont conclu une saison parfaite à tous les niveaux : déjà champions d'Égypte et vainqueurs de la Ligue des Champions africaine, les Cairotes ont gagné la Coupe d'Égypte ce week-end, au bout du suspens face à El-Geish puisqu'il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes (1-1, 3-2 atb).

Une année 2020 de rêve, donc, pour l'ancien adjoint de Felice Mazzù au Sporting Charleroi, qui avait rejoint le staff de René Weiler à Al-Ahly. Le Suisse parti, Iannacone était resté l'entraîneur des gardiens du club.