L'attaque de Genk met à mal les défenses adverses : "Tout se passe presque en pilote automatique"

Tout comme la semaine dernière, Paul Onuachu a encore vu double. Le meilleur buteur de D1A compte désormais quatorze buts.

Paul Onuachu a encore marqué ce week-end, un doublé contre l'Antwerp. "Nous voulions montrer que nous pouvions aussi jouer notre jeu contre un club de haut niveau. C'est ce que nous avons fait : nous avons été plus forts qu'eux et avons profité du fait qu'ils avaient plus de matchs dans les jambes avec l'Europa League", a souligné le Nigérian.

Onuachu, Bongonda et Ito jouent à un haut niveau depuis des semaines et ont fait trembler certaines défenses. "Bongonda et Ito sont si bons... Ils sont rapides, trouvent les espaces à l'aveuglette et sont forts au ballon. Il est extrêmement difficile de les tenir à l'écart du jeu. Tout se passe très bien en ce moment. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, donc tout se passe presque en pilote automatique. Il semble que nous n'avons pas besoin de penser à ce que nous faisons", a conclu le géant nigérian du Racing Genk.