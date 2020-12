🎥 Les tristes images du stade d'un grand club italien qui tombe en ruine

La Fiorentina vit une saison compliquée et il semblerait que ce mal se propage au-delà de l'équipe. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit le stade du club, l'Artemio Franchi, tombé en ruine.

Les récentes pluies à Florence ont mis en avant les problèmes liés aux infrastructures vieillissantes : isolant qui sort du toit, fissures dans les stands...

Selon Garbiele Marcotti, l'idée de construire un nouveau stade est sur la table mais la "bureaucratie" italienne empêche le projet d'avancer.

Deluge in Florence exposing structural frailties at the Artemio Franchi. New owners have the money and willpower to make this city a great place to watch football again. Bureaucracy stands in the way pic.twitter.com/mCzkUAUFps