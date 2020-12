OFFICIEL: Peter Maes est le nouveau coach de STVV

Peter Maes est donc bel et bien le nouveau coach de STVV. Le club limbourgeois annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux ce mardi matin.

Peter Maes était sans club depuis la fin de sa collaboration avec Lommel il y a quelques mois. Il a coaché, dans sa carrière, les clubs de Malines, Lokeren et Genk. Il a remporté deux fois la Coupe de Belgique.

🐥⚽ OFFICIAL: Peter Maes is onze nieuwe T1!



Welkom Peter!



▶ Meer info via: