🎥 Champions League : pas de miracle pour Lukaku et l'Inter éliminés; le Real remercie Benzema et termine en tête; Yannick Carrasco (buteur) verra les 1/8e

Plusieurs formations avaient encore une qualification à jouer ce soir, lors de l'ultime journée de la phase de groupes en Ligue des Champions.

Real Madrid - Borussia M'gladbach

Deux têtes de Karim Benzema (9e et 31e) permettent au Real Madrid de non seulement se qualifier mais de finir en tête du groupe. Les Allemands ont longtemps dominé ce groupe avant de s'écrouler dans les dernières rencontres.

Gol de Karim “El Gato” Benzema ante el Gladbach 1x0 en la #UCL El Real Madrid estaría en Octavos. pic.twitter.com/zIcTDk6JCJ — LISANDRO (@lisandro24velez) December 9, 2020

Inter - Shakhtar Donetsk

Le miracle n'a pas eu lieu. Romelu Lukaku (titulaire) et les siens ne sont pas parvenus à surmonter l'obstacle ukrainien. La partie était indécise, l'Inter dominait, mais le Shakhtar se montrait solide et restait une formation redoutable qui n'a besoin que d'une action. La fin de rencontre voyait Big Rom et l'Inter mettre la pression au maximum sans toutefois parvenir à inscrire le but de la délivrance. En fin de match, une tête de Sanchez qui semblait faire mouche, était malencontreusement bloquée par Lukaku, bien malgré lui. L'Inter termine dernier et est éliminé de toute compétition continentale. Le Shakhtar fera forte figure en Europa League.

RB Salzbourg - Atletico Madrid

Hermoso (39e) et Yannick Carrasco (86e) permettent aux Colchoneros de valider la deuxième place face à un concurrent direct. Le RB continue en Europa League.

Bayern Munich - Lokomotiv Moscou

Déjà qualifié, le Bayern n'a pas fait dans le détail et ponctue la campagne de groupes par une victoire. Süle (63e) et Choupo-Moting (80e) sont les buteurs bavarois. Le Bayern termine premier et les Russes sont éliminés.

Manchester City - Olympique Marseille

Sans Kevin De Bruyne, laissé au repos, City (pourtant qualifié) n'a rien lâché face à l'OM. Ferran Torres (48e), Sergio Aguero (77e) puis Sterling (90e) n'ont laissé aucune chance aux Phocéens éliminés.

Olympiakos - Porto

Déjà qualifié, Porto termine la phase en beauté avec une victoire en Grèce grâce à des buts de Otávio sur penalty (10e) puis d'Uribe (77e). Sérgio Conceição et ses hommes terminent deuxièmes du groupe. L'Olympiakos ira en Europa League.