La fin de la D1A à 16 équipes ? Les gros clubs veulent modifier la donne

La Pro League sera composée de 18 clubs jusqu'à la saison prochaine. Après cela, l'intention était de revenir dans une ligue avec 16 clubs. Cependant, une autre proposition est maintenant sur la table.

Selon Het Nieuwsblad, il y a une unanimité concernant la proposition d'un retour à une compétition à 16 équipes seulement en 2023. Cela signifie qu'il n'y aura pas trois relégués la saison prochaine. La raison du report est la crise du coronavirus, qui a porté un coup dur aux finances des clubs.

Les grands clubs aimeraient lier cette extension à l'intégration des équipes espoirs en D1B et amateur. Les clubs de D1B, cependant, sont contre cela et les K11, les plus petits clubs de D1A, craignent un sérieux désavantage concurrentiel pour recruter et retenir les jeunes.

Pierre François, PDG de la Pro League, tente de convaincre les équipes amateurs en suggérant un assouplissement des conditions de licence pour la D1B.