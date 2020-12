Décès de Paolo Rossi, héros italien de la Coupe du Monde 1982

L'attaquant, héros de la Coupe du monde 1982, avait marqué un triplé contre le Brésil. En club, il avait porté le maillot de la Juventus et du Milan AC.

Quinze jours après le décès de Diego Maradona, le monde du football est de nouveau en deuil. Le footballeur italien Paolo Rossi, héros de la Coupe du monde 1982 remportée par l'Italie, est mort à l'âge de 64 ans.

L'épouse de Paolo Rossi, Federica Cappelletti, a annoncé sa mort sur Instagram, publiant une photo du couple avec la légende « Forever, » suivie d'un cœur. Les médias italiens ont rendu hommage à celui qui était surnommé « Pablito ».

Paolo Rossi, qui n'aurait pas dû jouer la Coupe du monde 1982, en est finalement devenu le héros avec six buts et un triomphe. Suspendu pour trois ans en mars 1980 dans le « Totonero », une affaire de scandale de matchs de football truqués et de paris illégaux en Italie, il avait cependant été convoqué pour le Mondial 1982 en Espagne, après une réduction de sa sanction. Il avait reçu le Ballon d'Or en 1982.