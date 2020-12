Kamara et Marseille ont des regrets: "Ce premier but..."

Marseille s'est incliné pour la cinquième fois en 6 matches dans cette édition de la Ligue des Champions.

Battu par Manchester City (3-0) ce mercredi en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est éliminé de toutes compétitions européennes. Forcément déçu après la rencontre, le milieu défensif Boubacar Kamara regrettait l’ouverture du score de Ferran Torres involontairement servi par l’attaquant marseillais Valère Germain.

"C’est une déception, a réagi le jeune Olympien au micro de RMC Sport. On était venus ici pour aller chercher un résultat. On a eu de bonnes intentions mais on n’a pas su concrétiser le peu d’occasions qu’on a eues. On s’est fait surprendre sur un fait de jeu où c’était un peu… On ne devait pas prendre ce but. Et après vous connaissez la suite…"

Provisoirement 4e de Ligue 1 avec deux matchs en retard, le club phocéen va désormais se concentrer sur le championnat avec un calendrier allégé.