Ole-Gunnar Solskjaer n'est pas (encore) en danger

Manchester United a été éliminé de la Ligue des Champions cette semaine, de quoi remettre en cause le poste de Solskjaer?

Manifestement non. La direction de Manchester United aurait décidé de soutenir Ole-Gunnar solskjaer mlagré la pression et le nom de Mauricio Pochettino qui revient de plus en plus dans la presse et dans l'entourage du club.

Les Red Devils sont éliminés de la Ligue des Champions et ont été reversés en Europa League, ils sont aussi à la sixième place du classement en Premier League.

Cependant, ce week-end, c'est un derby contre Manchester City qui se profile à l'horizon ce samedi et un mauvais résultat pourrait tout changer d'après le Daily Mail. Bref, la pression est malgré tout intense sur les épaules du Norvégien.