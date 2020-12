🎥 Quand Lukaku empêche involontairement un but et précipite l'élimination de l'Inter

Romelu Lukaku a tout essayé, comme ses coéquipiers, contre le Shakhtar ce mercredi soir. Les hommes d'Antonio Conte ont eu des occasions mais le but salvateur n'est jamais tombé.

Pire pour Lukaku: à la 88ème minute, une tête puissante de Sanchez semblait prendre le chemin du but mais Lukaku, qui passait par là, a contré le ballon en étant en position hors-jeu. Au final, c'est l'élimination pour l'Inter qui termine à la quatrième place.

Lukaku blocked Sanchez header which could have taken them to the next round lmaooo pic.twitter.com/nXGjWvNpFr