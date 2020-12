Raphinha peste contre le Stade Rennais : "Je me suis senti dévalorisé"

L'ancien attaquant du Stade Rennais, Raphinha, est revenu sur son été mouvementé. Au micro d'ESPN, le Brésilien a lâché ses vérités et chargé le club pensionnaire du Roazhon Park.

Quelques mois plus tard, Raphinha vide son sac. Transféré le 5 octobre dernier vers Leeds United en provenance du Stade Rennais, l'attaquant brésilien est revenu sur les conditions de son départ. Dans des propos accordés à ESPN, le principal intéressé n'a pas manqué d'égratigner son ancien employeur

En effet, le joueur de 23 ans a déclaré au micro de la chaîne de télévision sportive que le club breton avait accepté l'offre de Leeds sans l'évoquer avec lui eu préalable. "J’ai appris le samedi (le 3 octobre), en rejoignant le groupe en mise au vert, que Rennes avait accepté une offre de Leeds pour moi [...] En sachant que le club a accepté l’offre, ni plus ni moins, sans m’en parler, je me suis senti dévalorisé. En plus, l’offre était inférieure à ce qu’ils avaient dépensé pour me recruter (21 M€). Cela me montrait clairement que je ne faisais pas partie des plans du club et de l’entraîneur. Ils ont juste décidé de me vendre. Je me suis senti dévalorisé, un peu méprisé."

Depuis son arrivée en Angleterre, Raphinha est en difficulté sous les ordres de Marceloe Bielsa. En effet, il n'a disputé que 324 minutes de jeu toutes compétitions confondues jusqu'à présent. À Rennes, c'est l'international espoir belge Jérémy Doku qui a pris sa place sur le front de l'attaque.