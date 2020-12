Prise de bec entre Vlap et Nmecha : "Chacun a son rôle dans le collectif"

Drôle de scène au moment du penalty anderlechtois : Michel Vlap, monté à la place de Verschaeren, espère pouvoir botter le coup de réparation au lieu de Lukas Nmecha. L'Allemand refuse, et le ton monte ...

Les deux hommes en viennent presque aux mains et il faut l'intervention ferme d'Albert Sambi Lokonga pour remettre les choses dans l'ordre : ce sera bien Lukas Nmecha, tireur n°1, qui fera 1-0. "On ne choisit jamais notre capitaine par hasard", commente Vincent Kompany à ce sujet lorsque nous lui évoquons ce brassard visiblement pris à coeur par Lokonga. Quant à l'incident, le coach anderlechtois le relativise.

"C'est arrivé dans l'envie et la chaleur du match, Michel était dans l'énergie de sa montée au jeu et voulait bien faire. Je l'ai rééxpliqué très calmement par après", sourit Kompany, serein. "Nous ne sommes pas une équipe où un joueur peut se permettre d'être la star, c'est le collectif qui compte et c'est comme ça que nous progresserons. J'aurais pu mettre Michel tireur n°1 et je l'aurais défendu dans ce cas, mais chacun a son rôle dans un collectif et aujourd'hui, le rôle de tirer le penalty était celui de Lukas", conclut Vincent Kompany. Le cas est donc clos !