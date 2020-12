Ken Nkuba est bien monté en seconde période: "On va savourer un peu"

Ken Nkuba est monté en seconde période et n'est pas passé loin de son premier but de la saison. Mais il se contente de la victoire de son équipe.

Monté à la 68ème, Nkuba a plutôt bien réussi sa rencontre. Sur ses 25 minutes de présence sur la pelouse, il s'est montré dangereux, accrocheur et aurait même pu, sur une frappe déviée, trouver le chemin des filets pour la première fois de la saison.

Après la rencontre, l'ailier ne pouvait que montrer sa satisfaction, surtout en parlant du jeu collectif de son équipe. "L'état d'esprit était super bon ce soir, on a su relever la tête et passer un cap dans le contenu. On a réussi à marquer et à nous créer des occasions. On va un peu savourer avant de nous reconcentrer pour notre match de mardi. À la mi-temps, le coach nous a dit de continuer, de persévérer et de croire en nos qualités. Nos vingt-cinq premières minutes n'étaient pas super offensivement mais on a réussi à faire le gros dos. C'est aussi ce qu'on demande dans ce genre de situation. Tout ira bien mardi si on arrive à refaire la même chose que ce soir."

Mardi, ce sera le Cercle de Bruges avant un match au sommet vendredi: le Sporting d'Anderlecht.