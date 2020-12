🎥 Un horrible tacle et une sortie en pleurs : Neymar lourdement blessé ?

On le sait, Neymar est souvent matraqué en Ligue 1, mais le tacle dont a été victime la star brésilienne ce dimanche face à l'OL aura atteint de nouveaux niveaux de brutalité.

Sportivement, la blessure de Neymar ce dimanche n'aura pas changé le cours du match : le tacle assassin de Thiago Mendes (exclu) a eu lieu au bout du temps additionnel d'un match tendu, perdu par le PSG. Mais le Brésilien risque de ne pas refouler les terrains de sitôt. Sorti sur civière et en larmes, Neymar pourrait, d'après les premières informations de la presse française, souffrir d'une fracture de la cheville et voir sa saison d'ores et déjà terminée. Il faut dire que les images font peur.

Un geste si vivement critiqué que Mendes, Brésilien également, a posté par la suite une vidéo pour s'en excuser : "Comme tout le peuple brésilien, j'admire le football de Neymar. J'espère qu'il n'y a rien de grave et qu'il pourra rapidement redonner de la joie aux supporters. Je n'ai eu aucune intention de le blesser et je m'excuse à nouveau sincèrement".