Avec l'Atletico et les Diables, la soif de trophées de Yannick Carrasco

Auteur d'un début de saison réussi avec les Colchoneros, Yannick Carrasco espère empiler des trophées dans les prochains mois.

Trois buts et un assist en 12 rencontres disputées avec l'Atletico, Yannick Carrasco peut être satisfait de son début de saison. Et il confirme: "Ma première partie de saison n'est pas trop mal, sur les matchs que j'ai pu jouer, c'était bien", estime-t-il dans une interview accordée à Eleven Sports.

"Mais la saison est encore longue", prévient le Diable Rouge. "J'espère encore être décisif pour mon équipe et aller le plus loin possible dans chaque compétition."

Car Yannick Carrasco espère réaliser une belle moisson et quand on lui demande quel trophée il préfèrerait gagner, il ne fait pas d'exclusivité. "Un joueur veut avoir le plus grand palmarès et donc gagner le plus de trophées possible. Si c'est possible, tout gagner. Coupe du monde, Euro; Champions League, Coupe du Roi... Toutes les coupes, ce serait beau", sourit-il.