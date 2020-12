Faris Haroun est dépité: "Tu travailles toute la semaine pour préparer ce match et puis..."

Faris Haroun ne se voile pas la face: les erreurs individuelles ont plombé le résultat de l'Antwerp.

Faris Haroun n'est jamais celui qui évite les micros, même après une contre-performance. Ce dimanche, le capitaine des Anversois est venu parler de la prestation de son équipe, qui s'est sabordée: "Tu travailles toutes la semaine pour jouer cette rencontre, tu fais de la récupération depuis jeudi jusque dimanche, tu te dis que tu dois bien commencer la rencontre mais après une minute tu es mené car tu n'es pas attentif derrière. Dans la foulée tu tires sur le poteau".

Le milieu de terrain revient aussi sur l'autre phase décisive de la première période: "Et après ce poteau, tu te retrouves à dix, ce qui rend la rencontre encore plus difficile. C'est peut-être un réfléxe, mais Jérémy sait qu'il a commis une faute. Nous ne pouvons et devons pas le pointer du doigt, on gagne ensemble on perd ensemble".

Selon Haroun, le contexte du match est aussi particulier: "Nous ne devons pas chercher des excuses en parlant des rencontres européennes, nous voulions passer l'hiver européen et nous savions que ça nous coûterait des points. Mais il faut tout de même dire que cela fait quatre fois que nous jouons le dimanche à 13h30. Ce sont des petits détails, qui ne jouent pas en notre faveur. Nous sommes une petite équipe en devenir, nous allons aussi grandir".