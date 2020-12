Le Borussia Dortmund veut cet entraîneur pour la saison prochaine

Dortmund s'est séparé de Lucien Favre ce week-end après la lourde défaite 1-5 contre Stuttgart.

S'il a décidé d'installer sur le banc Edin Terzic, jusque-là adjoint du technicien suisse et nommé par intérim aux côtés de Sebastian Geppert et Otto Addo, le club de la Ruhr voit à long terme et visera un nom un peu plus ronflant. Si l'on en croit les informations du journal Bild, la formation allemande envisagerait de confier les rênes de l'équipe à Marco Rose.

Le coach allemand se trouve actuellement sur le banc du Borussia Mönchengladbach, huitième de la Bundesliga et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Nommé en avril 2019, le technicien de 44 ans dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2022 avec les partenaires de Marcus Thuram et Alassane Pléa.