Eupen va-t-il encore jouer cette année ? "Ce serait plus raisonnable de reprendre en janvier"

Ce mercredi, Eupen devait normalement croiser le fer avec Genk mais les Pandas ont dû reporter la rencontre à cause du nombre important de joueurs testés positifs au Covid-19.

Mais les joueurs infectés ne cessent d'augementer du côté d'Eupen. Vendredi, ils étaient sept avant d'être 14 dimanche. Et ce mardi, le club germanophone a fait savoir que 17 joueurs et 5 membres du staff avaient été testés positifs au coronavirus. "Une situation très compliquée, mais nous essayons de faire notre maximum. Hier et aujourd'hui, nous ne nous sommes pas entraînés car il y avait trop de cas. Les joueurs sont un peu effrayés mais nous sommes là pour les rassurer et les protéger", a confié Benat San José en conférence de presse.

Eupen a annoncé qu'il allait demander à la Pro League que le match de samedi à Ostende soit reporté. Il resterait alors aux Pandas une rencontre à disputer avant la fin de l'année, un déplacement au Club de Bruges prévu le 26 décembre. Le club germanophone parviendra-t-il encore à jouer cette année ? "Je pense que nous pourrions disputer le dernier match de l'année 2020. Nous verrons bien, mais il faut ne pas oublier que les joueurs positifs restent au repos forcé dix jours avant de reprendre les entraînements une fois qu'ils sont négatifs. Nous ne voulons pas non plus voir nos joueurs se blesser. Nous désirons jouer même si nous savons que ce sera compliqué. Il serait en effet plus raisonnable de reprendre en janvier. Une bonne solution pour la santé globale des joueurs, la compétition et les performances", a conclu le coach des Pandas qui a tenu à saluer les supporters et leur dire que l'équipe allait tout faire pour revenir et pouvoir jouer au plus vite.