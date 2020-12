Neymar déjà sur le retour ? Thomas Tuchel donne de ses nouvelles

Après avoir fait passer un frisson dans le Parc des Princes dimanche en sortant sur civière, Neymar pourrait revenir à la compétition bien plus tôt que prévu. Seulement une semaine après sa blessure, le Brésilien pourrait faire son retour face à Lille cette semaine.

Le Paris Saint-Germain est dans l'expectative. Touché à la cheville lors de la précédente rencontre du PSG face à l'Olympique Lyonnais, Neymar pourrait finalement revenir plus tôt du prévu. Présent en conférence de presse ce mardi avant la rencontre de son équipe face à Lorient demain, l'entraîneur Thomas Tuchel a donné des nouvelles de son joueur.

En effet, le technicien allemand a émis l'idée que l'international brésilien puisse être présent sur la pelouse dimanche prochain face au LOSC. "Je peux seulement dire que ce n’est pas impossible de le voir jouer contre Lille. On va tout essayer. Je ne peux pas dire oui ou non encore. On doit attendre les examens de demain. Après, on aura plus de détails."

🎙️ Thomas Tuchel : « @neymarjr sera peut-être de retour contre Lille ce dimanche. Il y aura de nouveaux examens demain. Il y a un espoir mais aucune certitude.. »https://t.co/KnmXbCwRyD#PSGlive — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 15, 2020

Pour rappel, Neymar avait suscité de vives inquiétudes dimanche dernier. Victime d'un vilain tacle de Thiago Mendes, l'ancien joueur du FC Barcelone était sorti sur civière dans les arrêts de jeu. Mais alors que tout le monde envisageait une longue absence pour le joueur de 28 ans, ce dernier est finalement victime d'une "entorse de la cheville gauche" selon le communiqué publié par le PSG hier.

Plus d'informations devraient être disponibles prochainement quant à son état de santé puisque le numéro 10 doit passer des examens médicaux supplémentaires demain...