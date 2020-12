Coronavirus: une compétition européenne est annulée

La pandémie de Coronavirus a eu raison de cette compétition, qui devait se dérouler en mai prochain.

L’UEFA, l’organe qui dirige le football en Europe, a annoncé ce vendredi l’annulation du championnat d’Europe réservé aux moins de 17 ans 2020-2021. La pandémie de Covid-19 est à l’origine de cette décision.

"Dans la continuité des décisions précédentes et suite au contrôle permanent du développement de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur les compétitions UEFA, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé, après consultation des 55 associations membres, d’annuler et/ou de reporter certaines des compétitions d’équipes nationales de jeunes 2020/21, en prenant en compte le calendrier et la situation spécifique de chaque compétition et catégorie d’âge. Conformément à ce raisonnement, le Comité exécutif de l’UEFA a pris la décision d’annuler le Championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA 2020/21."