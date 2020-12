Indisponibilité de courte durée pour Adnan Januzaj: "Pas de quoi s'en faire"

Adnan Januzaj avait dû quitter le terrain sur blessure, mercredi soir, lors du choc entre la Sociedad et le Barça. Et il devra bien passer par la case infirmerie. Comme il l'a lui-même confirmé sur Twitter, le Diable Rouge souffre d'une blessure musculaire.

Mais il n'est pas inquiet. "Il n'y a pas de raison de s'en faire. Je vais pouvoir utiliser ce temps pour revenir plus fort et je serai vite de retour", insiste-t-il optimiste. Selon Mundo Deportivo, la blessure n'est pas trop grave et le Diable Rouge pourrait même rejouer en 2020.

I’ll be out for a short while due to a bicep injury... not to worry though. I’ll use this time to get strong and I’ll be back soon! 🔵⚪️✌🏻 pic.twitter.com/qUHogpAmWH