Zlatan Ibrahimovic ne jouera plus en 2020

Le co-meilleur buteur de Serie A ressent une gêne au niveau du mollet et sera absent pour la fin de l'année 2020.

Zlatan Ibrahimovic ne terminera pas l’année 2020 sur les terrains. Le Suédois, blessé au niveau du mollet, manquera les rencontres contre Sassuolo et à la Lazio avec l’AC Milan. Mais l’attaquant pourrait également manquer le choc face à la Juventus programmé le 6 janvier selon l’AFP.

Avec dix réalisations, 'Ibra' est co-meilleur buteur du championnat avec Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku. Plus tôt durant la saison, le joueur de 39 ans s’était déjà blessé au niveau de la cuisse gauche et avait manqué plusieurs matchs. Pioli va devoir gérer l’absence de son leader pour, au moins, les trois prochains matchs face à des adversaires plutôt coriaces.