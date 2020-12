🎥 Serie A : Naples impuissant sans Mertens face à la Lazio, l'Atalanta étrille la Roma

La soirée de ce dimanche offrait deux beaux duels entre l'Atalanta et la Roma ainsi qu'entre la Lazio et Naples.

La Lazio Rome a repris confiance ce dimanche. Les hommes de Simone Inzaghi, qui vivent un début de saison compliqué en Serie A, se sont imposés 2-0 face à Naples.

Les Biancocelesti ont ouvert le score dès la 9e minute de jeu grâce à leur buteur maison Ciro Immobile.

En seconde période, Luis Alberto doublait la mise pour la Lazio à la 56e minute pour sceller le score final de la rencontre à 0-2. Pour rappel, Dries Mertens était absent du côté de Naples suite à sa blessure au niveau de la cheville encourue face à l'Inter.

La Lazio Rome est désormais 8e avec 21 points. Avec son 0 sur 6, Naples est 5e au classement avec avec 23 unités

L'Atalanta étrille la Roma

Plus tôt dans la soirée, l'autre affiche du dimanche dans la Botte a accouché d'un score fleuve pour l'Atalanta qui s'est imposée 4-1 face à la Roma. L'absence du capitaine 'Papu' Gomez, sur le départ suite à une altercation avec Gasperini, n'a pas perturbé les hommes de la Dea.

La Roma prenait les devants dès la 3e minute de jeu grâce à l'inévitable Edin Dzeko. Il faudra attendre la seconde période pour voir l'Atalanta sonner la révolte. A la 59e minute, Zapata remettait les deux équipes à égalité avant que Gosens ne permette à ses couleurs de prendre l'avantage à la 70e.

Deux minutes plus tard, Luis Muriel faisait 3-1 avant que le revenant Ilcic n'ouvre son compteur but en Serie A pour inscrire le dernier but de la rencontre.

Au classement, l'Atalanta compte désormais 21 points et occupe la 7e position au classement mais avec un match de moins par rapport à ses concurrents. De son côté, la Louve marque un coup d'arrêt et stagne à la 4e position au classement avec 24 unités.