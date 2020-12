Villas-Boas parle ouvertement du mercato de l'OM

Marseille est passé définitivement à côté de Joakim Maehle.

Alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 2 janvier, les coachs de Ligue 1 commencent à être questionnés sur des potentiels transferts au sein de leur club et aujourd'hui André Villas-Boas et l'OM n'y ont pas échappé.

"On en a déjà parlé. J'attends que ça bouge dans les dernière semaines de janvier. On n'est pas prêt pour bouger au début de janvier. Si on peut, on cherchera cet attaquant de référence pour avoir plusieurs options. Le reste, il n'y a pas grand-chose à regarder, il faut regarder si ça bouge sur nos joueurs. Et si c'est le cas, on doit chercher quelqu'un. Tout ce qu'on fera ce sont les cessions" a indiqué le portugais