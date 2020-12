Un membre essentiel du Real Madrid quitte le club après douze ans de bons et loyaux services

Le Real Madrid vient d'apprendre une bien triste nouvelle qui risque de changer bien des choses au Santiago Bernabéu.

L’histoire passionnelle entre Paul Burgess et le Real Madrid est officiellement terminée. Le jardinier qui s’occupait de la pelouse du stade madrilène ainsi que des différents terrains d’entraînement, a annoncé via les réseaux sociaux qu’il mettait un terme à son aventure en terres madrilènes.

"Aujourd'hui était mon dernier match à travailler pour le Real Madrid dans l'une des étapes les plus réussies de son histoire. Après 12 ans, j'ai décidé de mettre fin à ce club incroyable. Après avoir fait de la pelouse du Bernabéu et des champs et des environs de Valdebebas une référence que beaucoup d'autres ont suivie, j'ai décidé de chercher un nouveau défi", souligne-t-il avant de remercier l'ensemble du club. "Je voudrais remercier le président, José Ángel, le conseil d'administration, le staff technique, les joueurs, mes collègues de travail et surtout mon département, avec une mention spéciale à Adrián, Eva et José. Je souhaite bonne chance au club avec le projet de stade. J'espère revenir au Bernabéu avec 80 000 spectateurs ou plus pour regarder le Real Madrid jouer sur une pelouse impressionnante dans un stade incroyable. Prenez soin de vous et du meilleur pour 2021. Hala Madrid", a conclu Paul Burgess.

Arrivé en provenance d’Arsenal en 2009, l’Anglais n’avait pas tardé à se faire une réputation en utilisant des méthodes bien à lui pour prendre soin de sa pelouse.