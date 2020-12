Qui veut encore de Radamel Falcao?

El Tigre n'a plus d'avenir au Galatasaray et se cherche un club dès le mois de janvier.

Débutée à l’été 2019, l’aventure entre Galatasaray et son attaquant Radamel Falcao (34 ans, 7 matchs et 5 buts en championnat cette saison) pourrait toucher à sa fin. En raison de récurrents problèmes physiques et d’un salaire conséquent (5 M€ par an), le Colombien se dirige vers un transfert lors du mercato d’hiver.

Le président de la formation turque, Mustafa Cengiz, avait déjà ouvert la porte à un départ du Sud-Américain mercredi. Et ce dimanche, le journal espagnol Marca annonce que l’ancien Monégasque, lucide sur son parcours dans le Bosphore, ne s’opposera pas non plus à un transfert en janvier. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Galatasaray, le "Tigre" devrait rapidement rebondir et intéresse notamment des écuries du Moyen-Orient et de Major League Soccer.