🎥 Accroché, le Barça laisse passer une belle occasion au classement

Après Séville et Villarreal, la 16e journée de Liga se poursuivait avec le déplacement d'Eibar au Camp Nou.

Barcelone - Eibar

Privé de Messi, le Barça avait une belle occasion à domicile de prendre trois points et de revenir à la 3e place. Mais la soirée ne s'est pas passée comme prévu. Braithwaite (9e) manquait un penalty avant de voir son but annulé par la VAR (25e).

😱 | Quel raté de Martin Braithwaite depuis le point de penalty ! ❌#BarçaEibar pic.twitter.com/kGv71Nq8sI — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 29, 2020

Après la pause, le Barça se faisait surprendre par Eibar. Une perte de balle fatale d'Araujo voyait Garcia ouvrir le score (57e). Les Catalans parvenaient à réagir via Dembélé qui égalisait (67e). Le Barça poussait ensuite pour marquer à nouveau mais Eibar tenait bon et profitait de la maladresse des locaux. Le Barça reste 5e au classement, alors qu'Eibar prend un point important pour la course au maintien.

FC Séville - Villarreal

Les Andalous dépassent leurs adversaires du soir suite à la victoire signée des buts de Luis Ocampos (8e) puis En Nesyri (53e) après la pause sur un service d'Ocampos.