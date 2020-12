L'hommage de Jérémy Gélin à Ivan Leko

Arrivé à l'Antwerp en début de saison, le défenseur français a très vite trouvé ses marques et il insiste: c'est en grande partie grâce à Ivan Leko.

Formé à Rennes, Jérémy Gélin avait quitté le club qu'a rejoint Jérémy Doku en toute fin de mercato, pour rejoindre l'Antwerp. Mais, s'il est arrivé sur le tard, il s'est directement imposé dans le noyau anversois.

"Un coach que j'apprécie énormément"

En partie parce qu'il a noué une relation de confiance avec son coach. "C'est un entraîneur que j'apprécie énormément", confiait-il, dimanche après-midi, après la victoire de l'Antwerp contre Charleroi. "Il a des bases tactiques et des principes très forts qu'il nous inculque depuis le début de saison", ajoute jérémy Gelin.

Et le départ d'Ivan Leko vers la Chine, qui devrait être confirmé dans les prochaines heures ou les prochains jours, ne changera en rien l'avis du défenseur français. "Ce sont des choix propres à chacun, nous, on est personne pour juger de cela. Mais qu'il parte ou qu'il reste, on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite et je crois que toute l'équipe sera d'accord avec moi."