Un Diablotin dans le viseur de l'Ajax et Nice

Formé à Tubize et passé par l'académie d'Anderlecht, le Diablotin avait quitté la Belgique pour rejoindre les Pays-Bas en septembre 2018 alors qu'il se retrouvait sans club. Et depuis qu'il évolue en Eredivisie, il cartonne.

Mike Trésor Ndayishimiye confirme aux Pays-Bas et cela ne passe pas inaperçu. Le Diablotin, qui a marqué 2 buts et distillé 6 passes décisives en 14 apparitions en Eredivisie avec Willem II cette saison, voit plusieurs écuries plus huppées s'intéresser à lui. Après Naples, le Standard de Liège, La Gantoise et Genk cet été, c'est au tour de l'Ajax et de l'OGC Nice de s'intéresser de près à l'ancien pensionnaire du centre de formation du Sporting d'Anderlecht, selon L'Équipe. Son contrat à Tilburg court jusqu'en juin 2023.

Avec six assists, le jeune Belge est le deuxième meilleur donneur d'assists aux Pays-Bas derrière Anthony (Ajax) et ses sept passes décisives.